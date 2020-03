SENSASİYA: Koronavirus BU ÖLKƏNİN oyunu imiş - Canlı yayımda açıqlandı (VİDEO)

Dünyanı təsiri altına alan koronavirus barədə türkiyəli elm adamı Ramazan Kurtoğlu diqqətçəkən açıqlama verib.

Publika.az xəbər verir ki, o “CNN Türk” televiziyasına açıqlamasında bildirib ki, dünyada yeni nizam qurulur. Elm adamının iddiasına görə, koronavirus barədə planlar hələ illər əvvəl hazırlanıb:

“Bu bir oyundur. ABŞ-da iki universitet bu oyun üzərində illər əvvəl araşdırma aparıblar. Bu oyuna görə, dünyanın hansısa ərazisində virus yayırlar. Əlimdə sənədlər var. Virtual dünyada bütün tədbirlərə baxmayaraq, virusun qarşısını ala bilməyiblər. Sonra serveri bağlayıb yenidən açıblar. Bu insanlara qorxu salmaq üçündür. İnsanların dizləri titrəyir”.

Kurtoğlu bildirib ki, hazırda dünyada yayılan virus təqdim edildiyi qədər qorxulu deyil. İmmunitet sistemi güclü olanlar virusdan xilas ola bilərlər.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.