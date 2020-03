Türkiyəli müğənni Murad Boz Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ifaçı faciədən foto paylaşaraq yazıb:

"26 fevral 1992-ci ildə 613 can itirdik. Üzərindən düz 28 il keçib, amma unutmadıq, unutmayacağıq. Nur içində yatın".

Milli.Az

