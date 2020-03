Cəlilabad rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Uzuntəpə kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan "VAZ-2106" markalı minik avtomobili ilə "Ford" markalı yük avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində sürücülərdən biri xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



