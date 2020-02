İranda 39 nəfər yeni növ koronavirusdan sağalıb.

Metbuat.az-ın "Fars" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, koronavirusdan sağalma halları Qum, Gilan, İsfahan, Əlburz, Gülüstan, Mərkəzi, Hormozqan və Kermanşah əyalətlərində qeydə alınıb.

Bildirilir ki, yeni növ koronavirusdan ən çox sağalma halı - 30 - Qum əyalətində qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, İranda yeni növ koronavirusa 139 nəfər yoluxub, onlardan 19 nəfəri ölüb.

