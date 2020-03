Koronavirusu addım-addım izləyin - CANLI XƏRİTƏ

Dünyaya böyük təhdid olan yeni tip koronavirus sürətlə yayılmaqda davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, Çinin Hubey əyalətində ötən ilin sonunda meydana çıxan virus dünya miqyasında 80 min insana yoluxub.

Ölümclü virus rəsmi rəqəmlərə görə, İranda 15, Yaponiyada 4, Cənubi Koreyada 11, İtaliyada 7, Tayvan, Filippin və Fransada 1 nəfərin həyatına son qoyub. Çində 2 min 700-dn çox insan epidemiyanın qurbanı olub.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adanom Qebreyesus koronavirusun pandemiyaya çevrilə biləcəyini açıqlayıb.

Aşağıdakı canlı interaktiv xəritədən virusun yayıldığı ölkələri anbaan izləyə bilərsiniz. (publika.az)

Milli.Az

