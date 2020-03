Səyahət etmək üçün ən təhlükəsiz ölkələr açıqlandı

Fransanın səyahət sığortası şirkətlərindən biri 2020-ci ildə səyahət etmək üçün ən təhlükəsiz ölkələri açıqlayıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Express" nəşri məlumat yayıb. Siyahıda ilk yeri İsveçrə tutub. Bu ölkə yüksək səhiyyə sistemi, olduqca az zorakılıq və yol-nəqliyyat hadisələrinə görə ilk pillədə qərarlaşıb.

İkinci yerdə isə Sinqapur gəlir. Sinqapur İsveçrədən havasına görə geri qalır.

Üçüncü ən təhlükəsiz ölkə isə Norveçdir. 4-cü, 5-ci yerləri Lüksemburq və Kipr tutur.

İlk onluğa daxil olan ölkələr: Lüksemburq, Danimarka, Portuqaliya, Finlandiya və Yaponiyadır.

Milli.Az

