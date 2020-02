Gürcüstanda koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Məcburi köçkünlərin işləri, əmək, səhiyyə və sosial müdafiə naziri Ekaterine Tikaradze keçirdiyi xüsusi brifinqdə bildirib.

O qeyd edib ki, virus İrandan Azərbaycan vasitəsilə qayıdan Gürcüstan vətəndaşında müəyyən olunub.

