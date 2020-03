Bakıda baş verən ağır yol qəzasında xəsarət alan şəxsin kimliyi məlum olub.

"Report"un məlumatına görə, hadisə Qaradağ rayonunda, Xocahəsən qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Budaq Səfərəli oğlu xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi xəstəxanaya çatdırılıb. Ona kürək və baldır sümüklərinin sınığı diaqnozu qoyulub.

Qeyd edək ki, qəza zamanı həmçinin daha 3 nəfər ölüb.

Orxan Rasifoğlu



***17:37

Bakıda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

TƏBİB-dən “Report”a verilən məlumata görə, hadisə Xocəsən qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Bildirilib ki, 3 avtomobil toqquşub, onlardan biri ərazinin yaxınlığındakı bataqlığa düşüb. Hadisə yerində 2 qadın ölüb. Qəzada xəsarət alan kişi isə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



