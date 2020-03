Polis 5 milyon tibbi maska ələ keçirdi - Əhaliyə baha satmaq niyyətində olublar

Tehranda polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində minlərlə tibbi maska aşkar edilib.

Milli.Az xəbər verir ki, bəzi şəxslər ölkədəki koronavirus təhlükəsindən istifadə edərək qanunsuz yollarla tibbi maskalar ələ keçirərək, sonrakı günlər üçün baha satmaq niyyətində olublar. Axtarışlar zamanı polis 5,5 milyondan çox tibbi maska aşkar edib. Hadisəylə bağlı 3 şübhəli nəzarətə götürülüb. 3 fabrik bağlanıb.

Qeyd edək ki, İranda koronavirusun yayılmasına görə, tibbi maskalara böyük ehtiyac yaranıb. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.