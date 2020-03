İsraildən olan elm adamları nəfəs almayan parazit kəşf ediblər.

Milli.Az xəbər verir ki, balıq paraziti olan salminikola adlı canlının nəfəs yollarının olmadığı sübuta yetirilib. Araşdırmanın nəticələrinə görə, parazitin "DNT"si digər canlılardan önəmli dərəcədə fəqlənir. Maraqlıdır ki, parazitin "DNT"sində önəmli çatışmazlıqlar var.

Alimlər yeni canlı barədə araşdırmaları davam etdirir. Bu kəşf elm dünyasında böyük maraqla qarşılanıb. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.