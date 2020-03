İnsanın sağlamlığını təmin edən 3 MÖCÜZƏVİ BİTKİ

Bəzi ərzaqlar kimi yulafın tərkibindəki lifli maddələr artıq çəkidən xilas olmağa kömək edir. Bu da qaraciyərin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir.

Publika.az tərkibində piylənmənin qarşısını alan maddələrin olduğu vasitələri təqdim edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox xəstəlik piylənmənin təsirindən qaynaqlanır.

Qaragilə

Qaragilə bitkisinin tərkibi polifenol birləşmələrlə zəngindir. Bu da qaraciyərdə piy toplanmasının qarşısını alır.

Qəhvə

Düzgün qidalanmamaq və ya alkoqollu içkilərin qəbuluna baxmayaraq gündə 2-3 fincan qəhvə qaraciyərin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə kömək edir.

Badam

Badamın tərkibində çoxlu miqdarda E vitamini var ki, bu da qaraciyər piylənməsi ilə mübarizədə kömək edir.

