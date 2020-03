Bu bitki çayı ilə şiddətli öskürəkdən xilas olun!

Havaların soyuması ilə bir çoxl insanda müəyyən narahatlıqlar yaranır, virus infeksiyalarına yoluxma halları çoxalır. Xüsusilə quru öskürəyə tutulduqda, uzun müddət yaxa qurtarmaq çətin olur.

Bundan xilas olmaq üçünsə dərmandan daha çox təbii müalicə üsullarından yararlanmağa çalışırıq. Təbii müalicə üsulları arasında ən çox yayılanı bitki çaylarıdır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən belə çaylardan birinin - gülxətmi çayının faydaları və hazırlanması ilə bağlı məlumat verir.

Gülxətmi çayı xüsusilə həzm sistemi üçün çox faydalıdır. Eyni zamanda şiddətli öskürəyin qarşısını almaqda əvəzedilməzdir. O, ağciyərlərə yığılan bəlğəmin təmizlənməsini çox asanlaşdırır.

Gülxətmi bitkisinin faydalı xüsusiyyətləri antik çağlardan bəri bir çox xalqlar tərəfindən bilinir. Bu bitki ciddi boğaz xəstəliklərinin müalicəsində sıx-sıx istifadə edilir. Məsələn, asiyalılar gülxətmi bitkisini tərəvəz bağçalarında əkir və ondan müxtəlif yeməklər hazırlayırlar. Gülxətminin istehlakı immunitet sistemini gücləndirir və gözlərin sağlamlığına müsbət təsir edir. Gülxətmi bitkisindən hazırlanan dərmanlar sakitləşdirici, nəmləndirici, iltihab önləyici, qoruyucu təsirə malikdir.

Alternativ tibdə gülxətmi əsrlərdir nəfəs yolları xəstəlikləri, yanıq, şişkinlik, dəri iltihabı, qəbizlik kimi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilib. Həmçinin yüngül zəhərlənmə hallarında və toksinlərin orqanizmdən atılmasında bitkinin yaşıl hissələrini qaynadaraq alınan su içilir.

Gülxətmi çayının faydaları:

- Öskürəyi yumşaldır

- Arıqladır

- Dərini rahatladır

- Hüceyrələri təzələyir

- Köpün qarşısını alır

- Mədə qıcqırması və gəyirməni aradan götürür

- Mədə ağrısını azaldır

- Qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırır

Hazırlanması

Bu çay bitkinin qurudulmuş çiçəklərindən hazırlanır. 1 litr qaynar suyun içinə 2 yemək qaşığı çiçəyi töküb dəmləyin. Dəmlənməsi üçün bir dəsmala büküb 20 dəqiqə gözləyin. Sonra stəkanın yarısına qədər bu dəmləmədən süzün, digər hissəsini su ilə doldurun. Çayı istəyə görə bal və şəkərlə dadlandıra bilərsiniz. Normal çay kimi gündə 2-3 dəfə, istədiyiniz vaxt içə bilərsiniz.

Zərərləri və əlavə təsirləri varmı?

Bu çayın heç bir əlavə təsiri və zərəri yoxdur. Sadəcə bu bitkiyə xüsusi allergiyası olanlar və hamilələr çaydan diqqətli istifadə etsələr, daha məsləhətli olar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.