Arvadının hədiyyəsi ərini milyonçu etdi

Amerikanın Virciniya ştatında kişi öz xanımından lotoreya bileti hədiyyə alıb və nəticədə milyonçu olub.

Milli.Az xəbər verir ki, virciniyalı Daniel Şuman lotoreyada ilk dəfə udduğunu təsdiqləyib. Bildirib ki, bu xanımının ona verdiyi qeyri-adi hədiyyə nəticəsində mümkün olub. Xanımının D.Şumana hədiyyə etdiyi lotoreya bileti bir milyon dollar udub.

Uduş anını xatırlayan Daniel belə deyir ki, uduş anı biz şokda idik: "Biz gözləmədiyimiz halda baş vardi. Biz belə gözləmirdik".

Daniel udduğu pulu götürsə də, onu hara işlədəcəyi barədə hələlik qərarı yoxdu. (ölkə.az)

Milli.Az

