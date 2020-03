GÜNÜN QOROSKOPU - Tələsik qərar verməyin

Publika.az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir:

Qoç - şərait yenilənmə, dəyişikliklər tələb edir. İtkilər və müvəqqəti çətinliklər olsa belə, ruhdan düşməyin. İzafi enerjidən qurtulmaq üçün çıxış yolu gərəkdir. Məşğul olduğunuz faydalı işin dəqiq və səlis nəticəsi olacaq. Fiziki işdə fayda var. Axşam saatlarında normal dincəlməyə çalışın.

Buğa - əlaqələri gücləndirin, yaxın gələcəkdə işlərinizə veriləcək dəstəklə bağlı müzakirələr aparın. Fiziki aktivlik gərginlikdən qurtulmağınıza kömək edə bilər. Maliyyə məsələlərinə daha çox diqqət ayırın. Alış-veriş üçün əlverişli vaxtdır.

Əkizlər - yaxın ətrafınızdakı insanlarla əlaqələrinizi təftiş edin. Yeni təmaslar qurun, əlaqələri bərpa edin. Hər şey dinamikdir. Gözləntilər planlarınızın reallaşdırılması ilə bağlı situasiyaya uyğun deyil. Hadisələrin, sadəcə, müəyyən qismindən yararlana biləcəksiniz. Axşam saatlarında planlarınızı təftiş edin.

Xərçəng - səhər saatlarından etibarən aktiv olun, qətiyyətli mövqe tutun, mütəhərrik davranın. İşləri təxirə salmayın, borcları qaytarın, vədlərinizi yerinə yetirin. Yaxınlarınıza və qohumlarınıza yetərincə diqqət ayırın. Səbirsiz olmayın, emosiyaların təsiri altında hərəkət etməyin.

Şir - gözləntilərinizin tam tərsinə olaraq xarici şərtlər əlverişli deyil. Günün ilk yarısında səfərə və ya ezamiyyətə, səyahətə və ya gəzintiyə yollanmayın. Ünsiyyət çevrənizi məhdudlaşdırın. Yaxınlarınızın istəklərini, tələblərini nəzərə alın. Çoxdan bəri diqqətinizi gözləyən insanla maraqlanın.

Qız - əhvalınız gün ərzində dəfələrlə dəyişəcək. Situasiyanın azad axarına mane olmamağa çalışın. Zərurət olarsa, problemləri həll edin, əlavə düzəlişlərə əl atın. Müstəqil çalışa bilmədiyiniz vaxtlarda inandığınız insanların yardımlarından bəhrələnin. Heç nəyi mürəkkəbləşdirməyin. İndi güc nümayişi və inadkarlıqla müqayisədə reaksiya daha vacibdir.

Tərəzi - əhvalınız bu gün əhəmiyyətli dərəcədə ətrafınızdakı insanların davranışı və yaşam arealınızla müəyyənləşir. Münaqişələrə rəvac verməyin, mübahisələri genişləndirməyin. Ünsiyyətdəki çətinlik və problemləri aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, etibar etdiyiniz, bələd olduğunuz insanların çevrəsini seçin.

Əqrəb - İmpulsiv, emosional hərəkətlərlə ailədə və ya kollektivdə tarazlığı pozmayın. Yaşam arealınızı qaydaya salın. Hissləri nizamlayın ki, rahat nəfəs ala biləsiniz. Sağlam həyat tərzi ilə bağlı təşəbbüslərə ehtiyac var. Ailə üzvlərinin qayğısına qalın.

Oxatan - günün aktiv keçirilməsi üçün yetərincə impulslar var. Təşkilatçılıq məharətinizi nümayiş etdirmək üçün müstəqil çalışın, kimdənsə asılı olmayın. Sonradan birgə fəaliyyətin müəyyən formatını seçə bilərsiniz. Gün ərzində sizi maraqlı və faydalı insanlarla görüşlər gözləyir.

Oğlaq - maraqlarınızın təminatına yönəlmiş işi, ilk növbədə, tamamlayın. Yaxınlarınıza və sizə əziz insanlara qayğını unutmayın. Onların yardıma, mənəvi dəstəyə ehtiyacları var. Səhhətinizin qeydinə qalın. Axşam saatlarında təmiz havada mümkün qədər çox vaxt keçirin.

Dolça - qısqanc, hövsələsiz, dözümsüz olmayın. Tələsik qərar verməyin. Tərəfdaşla ümumi məsələlər varsa, onların çözümünə xüsusi diqqət yetirin. Səfər, səyahət, ezamiyyət, ekskursiya, mədəni istirahət üçün əlverişli gündür. Müxtəlif formatlı ünsiyyətdə fəal olun. Mübahisələrə qatılmayın.

Balıqlar - şəxsi münasibətlərdəki gərginlik həllini gözləyir. İşlərdə konstruktiv məcranın yaradılması üçün səy göstərin. Artıq sözlər deməyin. Şəxsi münasibətlərdə və işdə qayda yaradın. Səhər saatlarından ibarət laübalı, ziddiyyətli olaylara hazır olun.//Milli.az

