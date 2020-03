İtkin düşən 3 məktəbli qız görün hardan tapıldı - Açıqlamaları ŞOKA SALDI (FOTOLAR)

Türkiyənin İsparta vilayətində 5 gün əvvəl itkin düşən 3 yeniyetmə qız tapılıb.

Publika.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı qızlar İzmir şəhərində tapılıb. Məlumata görə, litseydə təhsil alan qızlar dərsdən çıxandan sonra itkin düşmüşdü. Qızların ailə üzvlərinin müraciətindən sonra polislər axtarışlar aparıblar.

Yeniyetmələrin yaxınları qızların tapılması üçün müxtəlif proqramlardan da çağırışlar ediblər. Məlum olub ki, qızlar evdən qaçmaq barədə hələ bir neçə həftə əvvəl plan qurublar. Bu məqsədlə qızlar pul yığıblar. Uzun müddətli axtarışlardan sonra qızlar İzmirdə kirayə qaldıqları evdən tapılıb.

Yeniyetmələr macəra yaşamaq məqsədiylə evdən qaçdıqlarını bildiriblər. Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.