Dünyaca məşhur model Bella Hadid Milan moda həftəsindən sonra Parisə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, istirahət edən 23 yaşlı model açıq-saçıq görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Bellanın dəsmala büründüyü və sinəsini əli ilə örtdüyü yarıçılpaq fotoları 1 milyondan çox bəyəni toplayıb.

Milli.Az

