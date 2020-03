İki Gürcüstan vətəndaşı Tbilisi Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasına yerləşdirilib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, həmin şəxslər Azərbaycandan vətənə qayıdıb.

Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycanla sərhəddə olan “Qrımızı körpü” sərhəd-keçid məntəqəsindən xəstəxanaya aparılıb. Onlarda yüksək hərarət qeydə alınıb.

Həmin şəxslər koronavirusla bağlı test olunacaqlar.



