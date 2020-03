Suriyada Türkiyə hərbçilərinə hava hücumu olub.

Bu barədə “Report” Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, zərbələr nəticəsində türk 2 əsgəri həlak olub, daha 2 əsgər yaralanıb. Bildirilir ki, Suriyanın hökumət qüvvələrinə dərhal cavab atəşi açılıb. Nəticədə Suriyanın hökumət qüvvələrinin texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib.



