ABŞ yeni koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizəni öz metodlarına uyğunlaşdırmağa hazırdır.

“Report” TASS-a istindən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.

Birləşmiş Ştatların dövlət başçısı bildirib ki, ABŞ koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizəyə lazım olan qədər əlavə vəsait ayırmaq niyyətindədir.

“ABŞ-da koronavirusa yoluxmuş 50 xəstədən yalnız 1-i istisna olmaqla, hamısının vəziyyəti yaxşıdır”, - deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib.



