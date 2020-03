Çində koronavirus qurbanlarının sayı artıb.

Bu barədə “Report” TASS-a istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı 2 744 nəfərə çatıb. Virusa yoluxmuş 32,4 min nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb.



