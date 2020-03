Çindən kənarda koronavirusa yoluxanların sayı 2918 nəfərə çatıb

Çindən kənarda yeni növ COVID-19 koronavirusuna yoluxanların sayı 2918 nəfərə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının gündəlik hesabatında deyilir.

Məlumata əsasən, saat 13:00 (GMT+4) üçün Çindən kənarda 459 yoluxma halı qeydə alınıb, ölənlərin sayı 43 nəfərə çatıb. Ümumilikdə yoluxma halları Çindən kənarda 38 ölkədə qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, yeni növ COVID-19 koronavirusuna yoluxanların sayı 78 mini ötüb, onlardan 2715 nəfəri ölüb, 29 mindən artıq insan isə sağalıb.

