Salyanda yanğın hadisəsi törədilib.

“Report”un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə Əliağa Kürçaylı küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin küçədə yaşayan Nübubət adlı qadın keçmiş əri tərəfindən qətlə yetirilib. Qətli törədən şəxs sonradan qadının evini yandırıb. Hazırda yanğının baş verdiyi əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Salyan Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib.



