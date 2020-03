Türkiyə və Rusiya Ankarada İdlibi müzakirə ediblər

Ankarada Türkiyənin Xairici İşlər Naizrliyinin binasında Suriyanın İdlib deeskalasiya zonasında vəziyyətin nizamlanması üzrə Türkiyə-Rusiya danışıqlarının üçüncü raundu keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Rusiyanı danışıqlarda ölkə prezidentinin Suriyada vəziyyətin nizamlanması üzrə xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Lavrentyev və XİN rəhbərinin müavini Sergey Verşınin, Türkiyəni isə XİN rəhbərinin müavini Sedat Onal təmsil ediblər.

Qeyd edilir ki, danışıqlar fevralın 27-si davam etdiriləcək.

Milli.Az

