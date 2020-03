ABŞ Konqresində Xocalının anım tədbiri

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsində Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib.

“Report”un ABŞ bürosu xəbər verir ki, tədbirdə Konqresin Təxsisatlar Komitəsinin və Helsinki Komissiyasının üzvü, Alabamanı təmsil edən konqresmen Robert Aderholt, Konqresdəki Azərbaycan üzrə İşçi Qrupunun Respublikaçı həmsədri, Xarici Məsələlər və Hüquq Komitələrinin üzvü, konqresmen Stiv Çabot, Nümayəndələr Palatasının Təxsisatlar Komitəsinin üzvü Texas ştatını təmsil edən demokrat Henri Kuellar, Arizona ştatını təmsil edən və Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və İslahatlar, Təbii Sərvətlər Komitələrinin üzvü olan respublikaçı Pol Qosar, habelə Konqresin heyət üzvləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin ABŞ-dakı Səfirliyinin diplomatik və hərbi nümayəndəliyinin nümayəndələri, ABŞ-dakı Azərbaycan icmasının üzvləri və Azərbaycan əsilli ABŞ vətəndaşı, Cəbrayıldan məcburi köçkün düşmüş və müharibə vaxtı gözdən əlil olmuş Nicat Əşrəfzadə də qatılıb.

Tədbirdə Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlər geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırılıb, faciədə qətlə yetirilmiş yüzlərlə insanın xatirəsi anılıb və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə həllinin vacibliyi vurğulanıb.

Tədbiri giriş sözü ilə açan “Hyuston - Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Asossasiyası”nın və “Azərbaycan evi”nin rəhbəri İradə Axundova Xocalı qətliamı barədə məlumat verərək, bu faciənin Konqresdə geniş şəkildə anılmasının və dünya ictimaiyyətinin bu qırğından xəbərdar olmasının əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov Xocalı faciəsinin tarixi barədə məlumat verib, bu faciənin azərbaycanlılara qarşı törədilmiş cinayət olduğunu deyib, münaqişənin həlli istiqamətində Ermənistan hökumətinin ciddi addımlar atmasının vacibliyini vurğulayıb.

Tədbirdə daha sonra çıxış edən Konqresin Azərbaycan üzrə İşçi Qrupunun yeni həmsədri Robert Aderholt Xocalı faciəsinin və qətlə yetirilmiş yüzlərlə insanın xatirəsinin yad edilməsinin belə faciənin bir daha baş verməməsi üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. O, Konqresdə belə tədbirin təşkilinə görə minnətdarlığını bildirib.

Digər Konqres üzvü Pol Qosar da çıxışı zamanı illər öncə Xocalı şəhərində baş vermiş faciədə həyatını itirmiş insanların unudulmadığını və onların əziz xatirəsinin hər zaman anıldığını qeyd edib. Pol Qosar bu faciənin bir daha təkrarlanmaması üçün onun unudulmamasının vacibliyini qeyd edib.

Konqres üzvü Henri Kueyar Xocalı faciəsində həyatını itirmiş insanların əziz xatirəsini anaraq azərbaycanlıların kədərinə şərik olduğunu bildirib.

Daha sonra çıxış edən Konqres üzvü Stiv Çabot köməyilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən Xocalı şəhərində qətliam törətdiyini, qadın, uşaq və qocalar da daxil olmaqla, 600-dən çox günahsız Xocalı sakininin qətlə yetirildiyini vurğulayıb.

Hazırda ABŞ vətəndaşı olan Cəbrayıldan köçkün düşmüş 4 yaşında ikən Ermənistanın Cəbrayılın işğalı zamanı gözdən əlil olmuş Nicat Əşrəfzadə yaddaşındakı acı xatirələrini bölüşüb, işğal zamanı yaşadığı ağrılı-acılı, çətin günlərindən bəhs edib. Nicat Əşrəfzadə münaqişənin sülh yolu həlli istiqamətində səylərin artırılmasının vacib olduğunu və ABŞ-ın bu istiqamətdə xüsusi rola malik olduğunu bildirib.

Vüsalə Abbasova























You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.