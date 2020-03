Gənc cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyinə start verildi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hövsanda yerləşən İdman-Sağlamlıq Mərkəzində gənc cüdoçuların respublika birinciliyinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. İki gün davam edəcək yarışda paytaxt və bölgələrdən 51 komandanın tərkibində 367 idmançı (311 oğlan, 56 qız) qalib adı uğrunda mübarizə aparır.

Yarışın ilk günündə oğlanlar arasında 55, 66, 81, 100, qızların mübarizəsində isə 44, 52, 63 və 78 kq çəki dərəcələrində qaliblərin adına aydınlıq gəlib.

Oğlanlar

55 kq Məmmədov Rəşad

66 kq Tanrıverdiyev Ayxan

81 kq Talıbov Vüqar

100 kq Kərimli Adil

Qızlar

44 kq Hacıyeva Aygün

52 kq Əliyeva Səbinə

63 kq Ağayeva Südabə

78 kq Ağamalıyeva Zəhra



