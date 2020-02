ÇL-da sensassiya: "Real" "Mançester Siti"yə, "Yuventus" "Lion"a uduzdu

Çempionlar Liqasında 1/8 finalın ilk oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilib. Əsas diqqətlər Madirdə yönəlib. Burada "Real" "Mançester Siti"i qəbul edib. Hesabı meydan sahibləri açsa da, qonaqlar 4 dəqiqəyə 2 qol vuraraq əzmkar qələbə qazanıb. Günün digər qarşılaşmasında isə "Yuventus" "Lion"un qonağı olub. Turin klubu səfər matçında minimal hesabla uduzub.



Qeyd edək ki, bu mərhələnin cavab görüşləri 10-11 və 17-18 martda keçiriləcək.



26 fevral



Çempionlar Liqası

1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:2

Qol: İsko, 60 (1:0), Qabriel Jesus, 78 (1:1), De Brüyne, 82-pen. (1:2)

Qırmızı vərəqə: Serxio Ramos, 86 ("Real", birbaşa qırmızı vərəqə)

Baş hakim: Daniele Orsato (İtaliya)

"Santyaqo Bernabeu" stadionu

00:00. "Lion" (Fransa) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:0

Qol: Tousart,31

Baş hakim: Jesus Gil Manzano (İspaniya)

"Olimpik Lion" stadionu

