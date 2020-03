Futbol üzrə Cənubi Amerika Super Kubokunun qalibi bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, bu ada Braziliyanın "Flamenqo" komandası layiq görülüb. Jorji Jesusun baş məşqçi olduğu komanda cavab matçında doğma meydanda Ekvador təmsilçisi "İndependyente"ni 3:0 (ilk görüş -2:2) hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, ötən il bu mükafatı Argentinanın "River Pleyt" klubu qazanıb.



