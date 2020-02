ABŞ-ın Viskonsin əyalətinin Milvauke şəhərində bir pivə fabrikinə silahlı hücum təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum fabrikin keçmiş işçisi tərəfindən edilib. İlkin məlumatlra görə, hücum nəticəsində 7 nəfər həyatını itirib.

Hücumun hansı səbəblə edildiyi və hücum edən şəxsin kimliyi barədə hələki açıqlama edilməyib.

Mənbə: Fox News

