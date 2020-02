Azərbaycanda yanvar ayı ərzində kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksində ən çox artan və azalanlar bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2019-cu ilin dekabr ayı ilə 2020-ci ilin yanvar ayların müqayiəsində ən çox qiymət artımı az qala 9%-ə çatıb. İkinci ən bahalaşan 8,7%-lə qarğıdalı və 3-cü çay və nanə yarpaqlaırıdır.



Ölkədə aylıq ucuzlaşma yalnız qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdə 3,3-lə hiss olunub.



