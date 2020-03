Tanınmış psixoterapevt Əli Nağıyev koronavirusla bağlı fikirlərini bölüşüb.

Publika.az-ın xəbərinə görə, həkim bildirib ki, koronovirus əsasən yaşlı insanların həyatına son qoyur və epidemiya qorxusu ona yoluxmaqdan daha təhlükəlidir.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

