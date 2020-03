"Bayern"in hücumçusu Robert Levandovski Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Çelsi" ilə Londonda keçirilən ilk matçda zədələnib.

Milli.Az xəbər verir ki, polşalı hücumçu bu səbəbdən 1 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.

31 yaşlı futbolçu komandasının "Çelsi" üzərində qazandığı 3:0 hesablı qələbədə 1 qol vurub, 2 assist edib. Levandovski bu mövsüm Mühnen klubunda 34 oyundan 39 qol vurub.

