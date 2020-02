Türkiyə ordusu İdlibdə gedən döyüşlərdə şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi rəsmi "Tvitter" hesabı vasitəsi ilə məlumat yayıb.

Açıqlamada 2 əsgərin şəhid olduğu bildirilib.

