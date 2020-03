Xanəndə Elnarə Abdullayeva "Hər şey daxil"də onun üçün efirə göndərilən qızılgülləri qəbul etməyib.

Milli.Az xəbər verir ki, əməkdar artist adını qeyd etməyən şəxsin hədiyyəsini rədd edib.

Elnarə addımının səbəbini belə izah edib:

"Əgər məni sevirsənsə, əgər mənə o eşq ilə bu gülü göndərmisənsə, nə olar qadın olanda, kişi olanda. Bura adını yaz ki, mən bilim məni kimdir çox istəyən. Ona görə sağolsunlar".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.