Azərbaycanda AİLƏ FACİƏSİ - Oğlu həbs edilən ata özünü öldürdü

Göygöl rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, rayonun Yeni Zod kənd sakini, 1960-cı il təvəllüdlü Məmmədov Tofiq İmran oğlu yaşadığı evdə özünü aacdan asaraq intihar edib.

Faktla bağlı Göygöl rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, intihar edən T.Məmmədovun 28 yaşlı oğlu Elvin Məmmədov bir neçə gün əvvəl qbir qrup şəxslə qonşuluqdakı evdən oğurluq etdiyinə görə tutulub.

60 yaşlı T.Məmmədovun oğlunun əməlindən sonra sarsıntı keçirdiyi və bu səbəbdən həyatına qəsd etdiyi ehtimal edilir.

