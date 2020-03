Gürcüstan Azərbaycanla sərhədləri bağladı? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Gürcüstan Baş Nazirinin Administrasiyasından açıqlama verilib.

Bildirilib ki, bu barədə yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir.

"Gürcüstanın koronavirus təhlükəsi səbəbi ilə Azərbaycanla sərhədlərini bağlaması ilə bağlı xəbərlər doğru deyil, məhdudiyyət, sadəcə, İranla gediş-gəlişlərə tətbiq edilib", - açıqlamada bildirilib.

Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi də APA-nın yerli bürosuna açıqlamasında Azərbaycan-Gürcüstan sərhədlərinin bağlanması ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib.

Milli.Az

