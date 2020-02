Əlbəttə, hər ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da, yadplentlilər və UNO-larla bağlı iddialar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddialardan birinə görə, yadplanetlilərin dünyadakı yeganə bazası Bakı şəhəri yaxınlığında - Xəzər dənizində yerləşir. Hətta ara-sıra UNO-ların Xəzər üzərində göründüyü iddia edilsə də, bu, öz təsdiqini tapmayıb.(oxu24)

