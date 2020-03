"Kişilərlə eyni hovuzda üzən qadınlar hamilə qala bilərlər"

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Indoneziyanın Uşaqların Müdafiəsi Qurumunda çalışan Sitti Hikmawatty söyləyib.

"Kişilərlə eyni hovuzda üzən qadınlar hamilə qala bilər. Çünki onları çılpaq vəziyyətdə görən kişilərdən ifraz olunan sperma su vasitəsi ilə qadınları hamilə qoya bilər. Hovuzda qadınları o vəziyyətdə görən kişinin hansı reaksiya verəcəcəyini bilmək olmaz"

Qalmaqallı sözlərdən sonra istefası tələb edilən Sitti Hikmawatty üzr istəmək məcburiyyətində qalıb.

Baş həkim isə açıqlama yayaraq bildirib ki, hovuzdakı suyun tərkibində xlor və başqa maddələr olduğundan bu mümkün deyil.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.