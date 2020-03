Reytinqlərdə ilk sıralarda yer alan "Çukur" serialına yeni aktyor daxil olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Uğur Aslan da rol alacaq.

Aktyor serialda "Emir" obrazını canlandıracaq. "Emir" ekran işinə ailəsi ilə birgə daxil olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.