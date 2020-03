Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti müvəqqəti olaraq Məkkədə ümrə, Mədənidə Peyğəmbər məscidinə ziyarəti dayandırıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Krallıq həmçinin koronavirusun yayıldığı ölkələrin vətəndaşları üçün turistik viza verilməsini dayandıracağını bildirib.

