"Qazapizm" ləqəbi ilə tanınan repçi Anıl Acar haqqında maraqlı faktlar ortaya çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, repçi 11 il öncə ağır depressiya səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Uzun müddət müalicə alan A.Acar həmin dövrdə psixologiyaya aid kitablar oxumağa başlayıb:

"Müalicə aldığım vaxtlar mahnı sözləri yazırdım. Dərmanlar məni hissizləşdirməyə başlamışdı. Artıq istifadə etməməyə başladım. Mən də psixologiya oxumağa başladım. Həmin vaxtda da "Major depresyon" albomumu təqdim etdim".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.