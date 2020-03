Hilton otellərinin varisi Paris Hilton Böyük Britaniya Kraliçası II Yelizavetanın qohumu olduğunu bildirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bu barədə "Cosmopolitan" jurnalına müsahibəsində danışıb.

Paris bu yaxınlarda anasının DNT testi etdirdiyini və nəticələrə görə, anasının ata xətti ilə kraliça ilə qohum olduğunu açıqlayıb.

Müğənni, həmçinin dünyanın ən gözəl və cazibədar aktrisası olan Merilin Monro ilə də qohum olduğunu bildirib.

Milli.Az

