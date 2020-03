27 yaşlı amerikalı müğənni Selena Qomez anası ilə birlikdə tətilə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı Amerikanın İllinois ştatında yerləşən Çikaqo şəhərindəki gəzintisindən sosial şəbəkədə fotolar paylaşıb.

Səyahət zamanı Selena dünyada sürətlə yayılmağa davam edən koronavirusa görə qoruyucu maskadan da istifadə edib.

Milli.Az

