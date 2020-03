Avropanın və Fransanın aparıcı nəqliyyat vasitələri istehsalçısı “PSA Group”un 2019-cu ildə gəlirləri 2018-ci illə müqayisədə 1% artaraq 74,731 milyard avroya çatıb.

“Report” bu barədə xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bunun 58,943 milyard avrosu avtomobil istehsalından əldə olunub. Bu isə illik müqayisədə 0,7% çoxdur.



