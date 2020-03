Azərbaycanlı həkim KORONAVİRUSUN əsas əlamətlərini açıqladı

“Hazırda bir çox evlərdə burnu axan, qızdırmalı, boğazı ağrıyan, öskürən insanlar var, amma heç kim bunun koronavirus olduğuna şübhə etmir deyə həkimə müraciət etmir. Elə bilirlər ki, yeni tip virus ancaq xarici ölkələrdəki insanlara aiddir və xəbər saytlarında müzakirə üçündür”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış anestezioloq-reanimatoloq Şahin Məmmədov deyib. Həkim bildirib ki, əgər sizdə boğaz ağrayırsa, çox güman ki, koronavirus deyil. Çünki xəstəliyin əlamətləri siyahısında boğaz ağrısı yoxdur:

“Əgər sizdə burun axırsa bu da koronavirusa oxşamır. Amma öskürək, boğulma, hava çatışmazlığı və təngənəfəslik + qızdırma varsa həkimə müraciət edin. Əgər qanın ümumi analizində neytrofil qalxıbsa bu çox güman ki, koronavirus deyil. Əgər yuxarıdakı klinik əlamətlərlə yanaşı qanın ümumi analizində limfosit sayı artıbsa bu virus infeksiyasını göstərir və şübhəni artırır”.

