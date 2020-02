Yeni növ koronavirus səbəbi ilə Həcc ziyarəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı XİN-dən bu barədə açıqlama yayımlanıb:

"Virusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Ümrə və Məscidi Nəbəvi ziyarəti üçün Səudiyyə ərəbistanına giriş keçici olaraq dayandırılmışdır".

Mənbə: "haberler.com"

