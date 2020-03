Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ölüm hadisəsi baş verib.

“Report”un xəbərinə görə, hava limanı ərazisində Türkiyə vətəndaşı, 61 yaşlı Hüsmen Basut naməlum səbəbdən dünyasını dəyişib.

Mərhum Türkiyənin Karabük vilayətində dəfn edilib.

Bakı şəhəri, Xəzər Rayon Prokurorluğunun əməkdaşları ölümün səbəblərini araşdırır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.