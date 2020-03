Fransanın Strasburq şəhərində yanğın hadisəsi olub.

Publika.az xəbər verir ki, səhər saatlarında Strasburq metrostansiyasının yaxınlığındakı 7 mərtəbəli bina alovlanıb.

Hadisədə 5 nəfər dünyasını dəyişib, 7 nəfər yaralanıb.

Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır. Binadan təxliyə olunan sakinlər yaxınlıqdakı idman zalına yerləşdirilib.

