Ukraynanın Rovno şəhərində yeniyetmə sərnişinlərlə dolu avtobusu qaçırtmağa çalışıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, avtobusun sürücüsü hadisə barədə dərhal polisə müraciət edib.

Patrul polisinin əməkdaşları avtobusu bir müddət sonra şəhərin mərkəzində saxlaya biliblər.

Sükan arxasında olan 17 yaşlı yeniyetmə polislərə, sadəcə, avtobusu sürmək istədiyini bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.