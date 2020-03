Koronavirusun Azərbaycan turizminə mənfi təsiri olacaq - RƏSMİ

Biz düşünürük ki, koronavirusun Azərbaycan turizminə mənfi təsiri olacaq.

Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyib.

Onun sözlərinə görə, dünya üzrə səyahətlərin azalması prosesi gedir. Insanlar artıq hər hansı ölkədə deyil, regionda koronavirus olduqda həmin bölgəyə getməkdən çəkinirlər:"Bu vəziyyət Azərbaycana da təsir edəcək. Vəziyyət gündən-günə dəyişir. Artıq Gürcüstanda koronavirus aşkarlanıb. Bundan əvvəl isə Iran, Italiya və digər ölkələrdə aşkarlanıb".

K.Quluzadə qeyd edib ki, ölkələr artıq sərhədlərini də bağlayırlar. Buna görə də virusun turizmə təsirinin rəqəmlərlə demək tezdir:"Lakin bizim krisizlə bağlı ssenarilərimiz var. Biz əsasən marketinq siyasətimizdə korreksiyalar edirik. Bu ilin birinci yarısı üçün Çinlə ciddi layihələrimiz vardı. Onlar indi həyata keçirilmədiyi üçün səylərimizi digər bazarlara yönəldəcəyik. Bizim 2018-2023-cü illər üzrə konsepsiyamız ondan ibarət idi ki, bazarların coğrafiyasını genişlındirək, hər hansı bazarda problem yarandıqda digərləri ilə işləyək. Biz düşünürük ki, koronavirusun turizmə mənfi təsiri olacaq. Amma necə olacağını hadisələrin gedişatından və verilən qərarlardan görəcəyik".

K.Quluzadənin sözlərinə görə, turizm şirkətlərinə koronavirus yayılan ölkələrə gedənlərə, həm də ordan gələnləri təlimatlandırmaq tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.