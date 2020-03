Füzuli rayonunda mənzildən meyit tapılıb.

Publika.az xəbər verir ki, Qayıdış-6 qəsəbəsi, 60 nömrəli evdə 1960-cı il təvəllüdlü Namazov Məhəmmədəli Famil oğlunun meyiti aşkar edilib və dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib. İlkin araşdırma zamanı M.Namazovun bədənində hər hansı zorakılıq əlaməti aşkar edilməyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Muxtar

